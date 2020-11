Forza il posto di blocco e viene inseguito per chilometri e chilometri: arrestato empedoclino

Prima lungo la strada statale 115, passando dalla rotonda Giunone e poi fin dentro le "mura" di Favara. E' per chilometri e chilometri che la polizia e i carabinieri hanno inseguito l'autovettura che non s'era fermata - di fatto ha forzato - al posto di blocco della polizia. Un inseguimento che da Porto Empedocle s'è concluso in viale Berlinguer a Favara dove il fuoristrada è stato accerchiato e bloccato dai carabinieri e dove l'automobilista - un empedoclino - è stato arrestato in maniera congiunta.

All'empedoclino, A. T., è stata contestata l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. A quanto pare, durante la fuga sarebbe stata speronata una delle macchine delle Volanti e quindi dovrebbe configurarsi anche il danneggiamento. Qualche agente delle Volanti s'è fatto male e, in questi minuti, viene sottoposto ad accertamenti sanitari per essere refertato. Non è escluso che possa configurarsi anche l'ipotesi di reato di lesioni. L'automobilista, un giovane, è stato portato alla caserma "Anghelone" di Agrigento.