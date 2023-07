Il nascente hotspot di Porto Empedocle, "Fare rete" e "Sos razzismo": "Non sia struttura sovraffollata e degradante"

Hanno espresso delle riserve. I gruppi "Fare rete" e "Sos razzismo" di Agrigento non sono convinti dell'utilità del nascente hotspot di contrada Caos, a Porto Empedocle, e "auspicano che non si crei una struttura sovraffollata, degradante o che preluda al respingimento, ma un luogo in cui si pratica l'umanità e l'accoglienza di chi è in fuga dalla guerra e dalla disperazione" - hanno scritto - .

"Nonostante i provvedimenti del governo che intende chiudere le frontiere ed impedire le partenze, 'in direzione ostinata e contraria' chi scrive vorrebbe una società multietnica in cui ci sia tolleranza e apertura allo straniero - hanno spiegato i gruppi 'Fare rete' e 'Sos razzismo' di Agrigento - . Si evince facilmente che la scelta di quest'hotspot è per alleggerire quello di Lampedusa, ma ciò non deve essere un semplice scambio di responsabilità e di sito ed andare a pregiudizio dei richiedenti asilo, ma deve garantire la dignità delle persone"