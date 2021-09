Famiglia in isolamento per il Covid resta senza acqua, la Prefettura "invia" i pompieri

Detto, fatto. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, dopo che negli scorsi giorni aveva interessato il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Merendino, ha fatto intervenire una squadra di pompieri per rifornire d’acqua la cisterna dell’abitazione – in via Dello Sport – dove vive la famiglia in quarantena a causa dei contagi da Covid-19. I sei membri del nucleo familiare, fra cui una neonata di 3 mesi e mezzo, erano rimasti infatti di nuovo senz’acqua.

Appena poche ore prima, Maria - moglie e madre della famiglia che dallo scorso 20 agosto è rinchiusa in casa in quarantena - aveva ringraziato tutti coloro che, in un modo o nell'latro, si stavano spendendo per garantire la sopravvivenza della sua famiglia che è composta da quattro figli, l'ultima è una neonata di 3 mesi e mezzo.