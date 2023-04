"Vietato vendere e consumare alcolici in bottiglie o lattine": si prova a mantenere sicurezza e decoro anche per Pasqua

Esattamente per come è già successo nell'estate 2022. Per garantire sicurezza e decoro, il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha vietato di vendere e somministrare bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine in occasione delle festività pasquali. Divieto che sarà in vigore da giovedì 06 fino a Pasquetta.

Divieto che vale, così come la scorsa estate appunto, per i gestori degli esercizi commerciali di piazza Italia e delle aree immediatamente limitrofe, sia in forma fissa che itinerante, ma anche per quelli della zona Cannelle-stazione ferroviaria. Gli esercenti non potranno vendere, per asporto, bevande alcoliche o superalcoliche in bottiglie o bicchieri di vetro e neanche in lattina Un divieto che vale anche per i distributori automatici. Bottiglie che non potranno neanche essere possedute per il consumo (il che significa che non si potranno comprare altrove e portarle né in piazza Italia, né alle Cannelle).

L'ordinanza del sindaco di Porto Empedocle prevede anche, in caso di violazione, multe che vanno dalle 25 alle 500 euro.