Sicurezza e immissione di acque: arrivano i divieti di balneazione anche a Porto Empedocle

Non soltanto ad Agrigento. Anche a Porto Empedocle, come sempre avviene ogni anno, poco prima dell'avvio della nuova stagione estiva, sono stati firmati i divieti di balneazione sul litorale cittadino. A farlo - in difesa della salute pubblica e della pubblica incolumità - è stato il sindaco Calogero Martello.

I divieti di balneazione di Porto Empedocle riguarderanno, per motivi diversi, il porto e l'area industriale Asi. Per immissione di acque, invece, "no" alla balneazione del vallone Spinola e del torrente Salsetto. Per motivi di sicurezza invece sarà vietata la balneabilità dello specchio di mare della centrale Enel e sempre dell'area industriale Asi di Porto Empedocle. Divieti "classici" che, praticamente ogni anno, vengono riproposti e rifirmati a Porto Empedocle. Spetterà, naturalmente, al Municipio far collocare gli appositi cartelli di divieto, in modo che tutti gli avventori - siano agrigentini o turisti - siano correttamente informati.