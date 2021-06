Con mannaia da macellazione in macchina, denunciato un ristoratore

Il sessantaseienne di Favara è stato fermato e controllato, dai carabinieri, nei pressi della tensostruttura per migranti di Porto Empedocle

Ristoratore sessantaseienne di Favara trovato in macchina, a porto Empedocle, con una mannaia da macellazione. L'uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento per l'ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, ieri sera, alle 22 circa, effettuando dei controlli di routine nella zona portuale hanno fermato e controllato, nei pressi della tensostruttura per migranti, la vettura che era guidata dal ristoratore favarese. Il comportamento dell'uomo avrebbe insospettito i militari dell'Arma che hanno deciso di procedere alla perquisizione del mezzo. E all'interno della vettura, i carabinieri hanno trovato - e sequestrato - una mannaia da macellazione. Motivo per il quale è stato, appunto, denunciato.