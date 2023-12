Demolizioni e messa in sicurezza del centro storico, approvato il progetto da 80mila euro

Il progetto è stato approvato. Il passo successivo, adesso, non potrà che essere quello dell'affidamento - con gara d'appalto - dei lavori. Si tratta delle demolizioni da 80mila euro, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, delle strutture fatiscenti tra le vie Seddio, Libertà e la salita Pulitello: nel centro storico di Porto Empedocle.

La demolizione dei fabbricati verrà - secondo quanto è stato pianificato - eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le strutture adiacenti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o danni collaterali. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite, a cura e spese dell'appaltatore - ha tenuto a precisare il Comune di Porto Empedocle - . I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati nelle pubbliche discariche. La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, delimitando di fatto il transito degli addetti ai lavori. La demolizione dovrà essere manuale e/o meccanica. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti. Dovranno essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. I lavori di demolizione dovranno procedere con cautela e con ordine e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventualmente adiacenti. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere - trattandosi di una porzione cittadina che è comunque abitata - a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

Il piano di sicurezza e coordinamento prevede la massima cautela perché l'area, trovandosi nel centro storico di Porto Empedocle, è caratterizzata da strette strade e vicoli e anche i fabbricati limitrofi all’area di cantiere versano in condizioni di degrado.