Rischio crollo e ricettacolo di rifiuti, il Comune ha deciso: verrà demolito l'ex ufficio di collocamento

L'ex ufficio di collocamento di via Leoncavallo, un rudere pericolante, verrà demolito. Dopo che nel 2018 s'è persa la possibilità di accedere ad un finanziamento per il restauro dell'immobile, l'amministrazione comunale ha affidato i lavori di demolizione di quel che resta dell'immobile. E lo ha fatto perché si vuole "scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, sia in termini di rischio crollo che in termini di condizioni igienico sanitarie assolutamente inadeguate" - ha scritto il funzionario del Comune di Porto Empedocle.

Al momento, lo stabile - o meglio quel che resta dello stabile - risulta essere stato messo in sicurezza con una recinzione. Ma la location è diventata ricettacolo di una folta vegetazione e di rifiuti di vario genere. Il tutto in pieno centro abitato e a ridosso della centralissima via Roma e della limitrofa piazza Italia: luoghi sempre affollati, anche da turisti.

Il Comune, dopo aver effettuato una ricerca di mercato, ha trovato l'operatore economico a cui affidare i lavori di demolizione. Si tratta dell'impresa Zambito Domenico di Realmonte. La somma impegnata (i lavori verranno effettuati infatti con fondi comunali) è di 24.588 euro.