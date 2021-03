Crolla il muro della palestra della "Falcone-Borsellino": una "ferita" di 25 metri

Crolla il muro della palestra – un cedimento per circa 25 metri – della scuola “Falcone-Borsellino”, istituto scolastico già inutilizzato. E’ accaduto nella serata di ieri a Porto Empedocle dove sono accorsi i carabinieri della locale stazione. Militari dell’Arma che non hanno potuto far altro che sincerarsi del fatto che nessuno fosse rimasto coinvolto nel crollo, e quindi non vi fossero feriti, e poi appurare che quella palestra era stata già dichiarata inagibile e risultava essere transennata da un po’ di tempo.

Nella zona, inevitabilmente, si è registrato solo un po' di caos e tanto spavento subito dopo il crollo.