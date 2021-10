Cortocircuito di cavi elettrici al PalaMoncada, i pompieri domano l'incendio

Anche questo episodio è legato al maltempo - pioggia e temporali - che si sono registrati, e secondo previsioni continueranno fino a stasera, un po' in tutta la provincia

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento al PalaMoncada di Porto Empedocle dove, a causa di un cortocircuito, si è innescato un incendio dei cavi elettrici che collegano la struttura sportiva al fotovoltaico. Anche questo episodio è legato al maltempo - pioggia e temporali - che si sono registrati, e secondo previsioni continueranno fino a stasera, un po' in tutta la provincia.

L'intervento dei pompieri è stato tempestivo e, di fatto, è riuscito a limitare i danni al PalaMoncada di Porto Empedocle. Un po' in tutta la provincia si sono registrati inoltre diversi allagamenti. Tanti gli interventi dei pompieri, ma per fortuna non ci sono stati episodi allarmanti.