Automobilisti indisciplinati che ignorano le multe prese: 689 sanzioni iscritte al ruolo, si cerca di recuperare 188 mila euro

Porto Empedocle così come Agrigento e molti altri Comuni d'Italia. La polizia municipale, nonostante le carenze - decisamente importanti nella città marinara - d'organico, continua ad occuparsi anche di far rispettare le norme del codice della strada. E lo fa, quando serve, elevando contravvenzioni. Multe che però, in pochi, anzi pochissimi, onorano. La maggior parte delle contravvenzioni elevate nel 2019 - per infrazioni appunto al codice della strada - non sono state oblate in misura ridotta entro i 60 giorni. Buona parte, nonostante il trascorrere di settimane e mesi, non risultano neanche essere state prese in considerazione dai destinatari.

Sono ben 689 quelle che, per il 2019, sono state, negli ultimi giorni, iscritte a ruolo delle somme dovute per un complessivo delle sanzioni di ben 111.380,80 euro, più 49.766,03 euro di interessi maturati e più 26.984,88 per spese. Si è arrivati dunque ad un totale di 188.131,71 euro.

La riscossione coattiva, stando ai ruoli emessi, avrà come destinatari automobilisti residenti a Porto Empedocle, ma anche in altre parti della provincia e della regione.

Nel 2017, l'iscrizione al ruolo di multe non pagate aveva raggiunto complessivi 140 mila euro. Sulla base dei numeri, dunque, il trend degli automobilisti che non pagano le contravvenzioni prese - per infrazioni al codice della strada - non soltanto viene confermato dai dati delle iscrizioni al ruolo per il 2019, ma risulta essere in lieve crescita.