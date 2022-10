Condannato per abusivismo edilizio, ai domiciliari un 44enne

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità e abusivo utilizzo dell’autorizzazione alla navigazione temporanea. E’ per questi reati che un empedoclino di 44 anni è stato condannato alla pena di quattro mesi di detenzione domiciliare. I poliziotti del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, nelle ultime ore, hanno dato esecuzione all’ordinanza dell’ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica e hanno sottoposto il quarantaquattrenne alla misura alternativa. Ai domiciliari per scontare la pena dovrà stare, appunto, quattro mesi.