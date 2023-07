A Porto Empedocle il più grande quantitativo di cocaina mai sequestrato in Italia: ecco chi sono i fermati

L'equipaggio del peschereccio "Ferdinando d'Aragona" del compartimento marittimo di Reggio Calabria - un italiano, 2 tunisini, un francese e un albanese - sono stati già sottoposti a fermo dalla Dda di Palermo, diretta da Maurizio De Lucia, e verranno portati al carcere Pagliarelli di Palermo. Loro hanno raccolto le 5,3 tonnellate di cocaina gettate in mare dalla nave "madre" battente bandiera di Palau (Sardegna).

L'equipaggio del mercantile - composto da 15 soggetti di nazionalità ucraina, turca e azera - viene, al momento, scortato da mezzi navali della guardia di finanza e stanno facendo rotta verso il porto di Palermo.

Le persone già fermate sono: Vincenzo Catalano, 35 anni di Bagnara Calabra (Rc) - comandante del motopeschereccio; Kamel Thamlaoui, tunisino, 53 anni residente in Tricase (Le); Sami Mejri, tunisino, 48 anni residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Me); Yanis Malik Bargas , francese, 19 anni; Elvis Lleshaj, albanese, 35 anni.