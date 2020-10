Coronavirus, è di nuovo raffica di positivi a Ravanusa, Palma, Canicattì, Licata, Sciacca, Cianciana e Porto Empedocle

Un positivo al Covid-19 all'unità operativa di Cardiologia dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì (non si sa se il paziente sia canicattinese o di qualche altro Comune limitrofo). Tre nuovi contagiati, in quella che è veramente ormai una "altalena", a Licata. Due tamponi positivi per padre e figlia di appena 5 anni a Canicattì. Tre casi a Palma di Montechiaro, 4 a Ravanusa, 2 a Porto Empedocle, 1 a Sciacca e 1 a Cianciana. Continuano a crescere, in maniera importante, i numeri nell'Agrigentino.

+ 2 a Porto Empedocle

"Ci sono altri due nuovi casi a Porto Empedocle, siamo quindi a 6 casi. Questa volta si tratta di due ragazzi che frequentano le scuole. Una, la scuola media di Porto Empedocle. Un altro, invece, la scuola superiore ad Agrigento. Sono stati messi in atto i protocolli sanitari previsti: ragazzi e insegnanti sono stati posti in quarantena e domani verranno sottoposti ai test rapidi - ha spiegato il sindaco Ida Carmina - . Non ci sono casi gravi, solo qualche sintomo influenzale. I genitori hanno l'obbligo di controllare la temperatura dei figli prima di mandarli a scuola e se si sa d'essere venuti in contatto con un positivo si eviti di portare i figli a scuola".

Nuovo caso a Cianciana

C'è un nuovo contagiato da Covid-19 a Cianciana che, adesso, è a +2. "Mi preme evidenziare che la persona positiva era già da tempo in auto-isolamento poiché aveva manifestato alcuni sintomi, pertanto non è entrata in contatto con altri concittadini - ha spiegato il sindaco di Camastra, Francesco Martorana, - . Adesso però non presenta più alcuna sintomatologia".

Contagiati padre e piccina di 5 anni

Altri 2 positivi al coronavirus si sono registrati a Canicattì. Si tratta di un papà e della figlia di appena 5 anni. Fanno parte di uno stesso nucleo familiare dove era già risultata positiva la moglie e madre. La classe della scuola materna frequentata dalla piccina è stata posta - come impone il protocollo sanitario - in quarantena. Domani, tutti i compagnetti verranno sottoposti, in via precauzionale, a test.

Tre nuovi casi anche a Palma

"L'Asp di Agrigento ha appena comunicato tre nuovi casi positivi, trattasi di due nuovi focolai. In corso una riunione con Asp e dirigenti scolastici degli istituti del territorio comunale, rappresentanti medici di famiglia e dei pediatri - ha annunciato il sindaco di Palma di Montechiaro: Stefano Castellino - . A Palma, i positivi sono attualmente 8.

Quattro positivi a Ravanusa

"Altri 4 positivi al Covid-19. Si tratta dello stesso focolaio già individuato, focolaio che rischia di avere dimensioni più grandi di quelli che riusciamo ad immaginare - ha detto il sindaco Carmelo D'Angelo - . I contagi salgono a Ravanusa, ma salgono esponenzialmente anche in provincia e in Sicilia". In città, al momento, sono complessivamente 8 i contagiati. Trenta i ragazzi che, al momento, sono in quarantena in paese.

Un nuovo contagio a Sciacca

Un nuovo positivo al Covid-19 a Sciacca. A darne notizia è stato il sindaco Francesca Valenti che ha annunciato anche una guarigione. Il tampone positivo è arrivato per una trentenne. Gli attuali positivi a Sciacca - dove, in questa seconda ondata, si sono registrati 3 decessi - sono 46, mentre i guariti 22.

Paziente ospedale positivo

Il paziente del "Barone Lombardo" di Canicattì è stato già trasferito nell'area "grigia" del presidio ospedaliero e si sta disponendo - non è chiaro dove, al momento, - il suo trasferimento. Accertato il caso, subito si è messa in moto la "macchina" e il reparto - così come i percorsi - è stato, di fatto, già sanificato. A Canicattì, ieri pomeriggio, era arrivata la triste notizia della tragedia consumatasi all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove ha perso la vita un commerciante molto conosciuto, e stimato, in tutta la provincia. ll nuovo caso di coronavirus, accertato appunto al "Barone Lombardo", non si sa se riguardi un cittadino di Canicattì o di qualche altro Comune limitrofo.

"L'altalena" di Licata

A Licata, la polizia municipale dopo aver comunicato che c'era stata una guarigione e che dunque i contagiati scendevano ad 8 ha dovuto - un paio d'ore dopo - aggiungere che "l’Asp ha comunicato la positività di ben 3 persone. L’estenuante 'altalena' sposta di nuovo verso l’alto - hanno aggiornato - il livello degli attuali positivi che si attesta a 11". Due dei contagiati sono una mamma e un figlio di 12 anni che frequenta la scuola media. L'intera classe è stata naturalmente posta in quarantena e lunedì tutti gli studenti verranno sottoposti a tampone. Questi due nuovi casi si collegano ad un precedente: l'altro figlio della donna era stato trovato positivo giorni fa ed ha, di fatto, contagiato sia il fratellino minore che la mamma.

Guarigioni

Ancora una guarigione a Licata dove si è scesi a quota 8 positivi al coronavirus. Anche un giovane grottese s'è lasciato definitivamente alle spalle l'incubo Covid-19. E a Grotte i contagiati sono, al momento, 3; mentre 5 sono i guariti.

(Aggiornato alle ore 20,30)