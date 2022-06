Passerella a rischio cedimento, chiuso l'ingresso della villa comunale "Luca Crescente"

Chiuso - per motivi di sicurezza pubblica - l'ingresso della villa comunale "Luca Crescente", in via Belvedere all'incrocio con via Ragusa a Porto Empedocle. Una decisione presa perché la passerella pedonale realizzata all'interno dell'area verde è pericolosa, secondo quanto è stato accertato durante un sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale.

La struttura in legno lamellare, costituente le travi laterali e il solaio del pavimento, - è stato scritto - risulta essere fortemente ammalorata a causa dell'acqua piovana che ha impregnato nel tempo la struttura in legno, causando il cedimento di alcune parti e con pregiudizio della sua stabilità. Il personale dell'Utc, per scongiurare ogni possibile pericolo, ha provveduto all'interdizione del traffico pedonale sulla passerella e sull'area sottostante, nel tratto in corrispondenza dell'ingresso da via Ragusa. E lo ha fatto collocando transenne e rete barriera da cantiere in plastica. In attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza, attraverso interventi conservativi, ci sono le condizioni d'urgenza per chiudere l'ingresso della villa comunale "Luca Crescente".