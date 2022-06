Cattura e commercio di specie protette, ma anche maltrattamento di animali: due denunciati

Ci risiamo. Altri due empedoclini sono stati denunciati, dai carabinieri alla Procura, per cattura, commercio di specie avifaunistica protetta, detenzione di specie faunistiche vietate e maltrattamenti di animali. I militari dell’Arma della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal maggiore Marco La Rovere che è alla guida della compagnia di Agrigento, hanno accertato che i due erano in possesso di tre cartellini di specie protetta, verosimilmente oggetto di bracconaggio. I volatili, dopo essere stati controllati dal veterinario dell’Asp di Agrigento, sono stati affidati al centro recupero fauna selvatica di Cattolica Eraclea. A finire nei guai, appunto, invece, sono stati un disoccupato di 30 anni e un operaio di 56 anni.

Non è la prima volta che, a Porto Empedocle, i carabinieri scovano specie protette che sono frutto di cattura. Appena qualche settimana addietro, infatti, in un garage del centro - stipati in varie gabbie – vennero trovati 21 cardellini e un pullo, tutti di specie protetta. Ma vennero trovati anche sette uova di cardellini e del collante utilizzato per imprigionare le zampette degli uccelli una volta attirati nelle gabbie. Ad essere denunciato alla Procura di Agrigento allora fu un autotrasportatore empedoclino di 52 anni. Appena a fine aprile, i carabinieri Forestali del nucleo Cites di Palermo, assieme ai militari di Porto Empedocle, sequestrarono – e non fu la prima volta che avveniva - 2 esemplari di Aquila del Bonelli di circa 40 giorni, detenuti senza titoli autorizzativi e all’interno di una struttura fatiscente. Anche quell’empedoclino venne deferito.