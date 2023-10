Spacciandosi per carabiniere ha truffato anziani, ma anche fatto scippi e furti: 39enne finisce in casa lavoro

Per settimane, anzi mesi, ha fatto dilagare l'allarme sociale. Anche negli ultimi giorni, spacciandosi ancora una volta per carabiniere, ha tentato di farsi aprire la porta di casa, verosimilmente per raggirarli, di un prete e di una anziana. Gli è però andata male visto che le nuove vittime prese di mira non sono cadute nell'ormai inflazionato tranello. Ma ha anche messo a segno, nel corso del tempo, scippi e furti, tanto ad Agrigento quanto nel resto dei paesi attigui. E anche per questi reati è stato sempre deferito, da polizia e carabinieri, alla Procura. Il trentanovenne empedoclino, adesso e almeno per un po', non potrà più mettersi nei guai, né creare danni. E' stato infatti bloccato dagli agenti del commissariato "Frontiera" che, in esecuzione ad un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, lo hanno trasferito in una casa lavoro fuori dalla Sicilia.

Il trentanovenne, in passato, era finito nei guai anche in Toscana.