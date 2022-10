Chiede prescrizione per esame radiologico e crea il caos in uno studio medico: arrestata 42enne

Si presenta in uno studio medico e, con insistenza, chiede il rilascio di una prescrizione per un esame radiologico. All'arrivo dei poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle - chiamati per fare in modo che la donna non proseguisse nel creare caos - è andata su tutte le furie ed ha provato a scagliarsi contro il medico. Bloccata dagli agenti di polizia, non s'è affatto calmata, ma ha iniziato a spintonare e a graffiare gli stessi operatori provocando ad uno di loro delle lesioni superficiali. Di fatto, la quarantaduenne - all'interno dello studio medico - ha determinato una interruzione di pubblico servizio. Elena Georgeta Fragapane, già sottoposta all'obbligo di dimora, è stata arrestata, in flagranza di reato, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché, appunto, per interruzione di pubblico servizio.

Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno trovato - e sequestrato - due grammi di hashish. E per questo, inevitabilmente, è stata inoltrata una segnalazione alla Prefettura di Agrigento.

La donna è stata posta, in attesa dell'udienza di convalida, agli arresti domiciliari.

Il pm, Elenia Manno, ha chiesto per la 42enne l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Il giudice, stamani, ha convalidato l'arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare, scarcerando Elena Georgeta Fragapane che è stata difesa dall'avvocato Davide Casà.. La direttissima è stata fissata per il 17 di novembre.