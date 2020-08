Buche, avvallamenti e dissesti a Ciuccafa, il Comune corre ai ripari

Dissesti, dossi, ma anche un piano viabile completamente sterrato. Per le strade del quartiere Ciuccafa di Porto Empedocle, per eliminare ogni pericolo e garantire la sicurezza, il Comune è corso ai ripari affidando, in maniera diretta, i lavori urgenti di manutenzione e ripristino della viabilità, interventi che dovranno consentire di riempire gli avvallamenti, eliminare i dossi e rattoppare i tratti sterrati.

La somma complessivamente impegnata è stata di 12.500 euro, l’incarico – per i “lavori urgenti di manutenzione strade sterrate del quartiere di contrada Ciuccafa” - è stato affidato alla ditta Cucina Pietro di Porto Empedocle. “I lavori urgenti di manutenzione consistono nella regolarizzazione del piano viabile sterrato esistente – hanno scritto i funzionari del palazzo di città - mediante eliminazione dei dossi e riempimento degli avvallamenti con materiale di cava sabbioso. L’intervento sulle strade sterrate del quartiere di contrada Ciuccafa riveste carattere di urgenza, per ripristinare le condizioni minime di transitabilità e la sicurezza”.