Porto Empedocle, dal Ministero arriva il via libera al bilancio riequilibrato

"E' un regalo di Pasqua". Così il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina ha annunciato in una lunga diretta social l'avvenuto "via libera" da parte del Ministero dell'Interno alla proposta di bilancio riequilibrato sfornata dal Municipio che, tuttavia, aveva già ricevuto due "sonore" richieste di integrazione e chiarimento.

Il provvedimento consentirà al Comune di mettere in cantiere i bilanci fin qui in attesa di approvazione (tutti quelli che vanno dalla proposta di dissesto ad oggi) e avviare quindi procedure come la stabilizzazione dei precari e i concorsi esterni per trovare nuovo personale comunale. Durante la diretta il primo cittadino ha ringraziato "i suoi ex componenti della giunta", la deputazione e il Governo.