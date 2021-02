"Bilanci truccati per evitare sanzioni", via libera alla costituzione del Comune

Via libera alla costituzione di parte civile del Comune di Porto Empedocle. L'ordinanza che conferma la sua ammissione è del giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, davanti al quale è partito il processo sulle presunte falsificazioni dei bilanci dell'ente.

All'udienza precedente, successiva ai rinvii a giudizio, l'avvocato Angelo Farruggia, difensore dell'ex sindaco Calogero Firetto, aveva chiesto l'estromissione - già sollecitata durante l'udienza preliminare - in quanto "il procedimento contabile, che ha escluso ogni responsabilità, ha fatto venire meno qualsiasi pretesa risarcitoria".

Il gup Alessandra Vella, lo scorso 11 novembre, ha disposto l'approfondimento dibattimentale per l'ex sindaco di Porto Empedocle (nonchè di Agrigento) Calogero Firetto, l'ex dirigente dei servizi finanziari dell'ente Salvatore Alesci e quattro revisori dei conti: Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti ed Enrico Fiannaca. Il solo Ezio Veneziano, revisore dei conti per l'anno 2014, è stato prosciolto.

Sono quattro le ipotesi di falso in atto pubblico che venivano contestate a Firetto e si riferiscono alle attestazioni fatte nei bilanci che, in sostanza, sarebbero stati “gonfiati”, dal 2011 al 2014, inserendo fra le entrate la somma pagata dall’Enel a titolo di misure compensative per la realizzazione del rigassificatore, per fare in modo che venisse occultato un buco di circa 3 milioni di euro, evitando di incappare nelle sanzioni previste dalla legge per i Comuni che non rispettano il Patto di stabilità. La certificazione, ritenuta legittima dalla Corte dei Conti che ha assolto Firetto e Alesci da imputazioni analoghe, è stata redatta anche dai commercialisti che hanno composto, in quegli anni, i collegi dei revisori dei conti.

Il 22 aprile saranno sentiti i primi testi della lista del pm Chiara Bisso.