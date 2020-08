Realizza baracca di lamiera su suolo comunale, denunciato trentenne

Ha costruito una baracca di lamiera per riporre attrezzi e cianfrusaglie. Una baracca realizzata però sul marciapiede, praticamente accanto alla palazzina dove sorge il suo appartamento. E' un trentenne l'empedoclino che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai poliziotti del commissariato "Frontiera". L'uomo dovrà, adesso, rispondere dell'ipotesi di reato di invasione arbitraria di suolo comunale.

Un caso di abusivismo in piena regola, quello che è stato appunto accertato - in via Lincoln a Porto Empedocle - dagli agenti del commissariato "Frontiera". Una recinzione, fatta in lamiera appunto, naturalmente non autorizzata da nessuno e realizzata su suolo comunale.