Auto si allontana dopo l'incidente: motociclista in prognosi riservata, rintracciato l'automobilista

Un motociclista cinquantunenne è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo un incidente stradale verificatosi in serata lungo la strada che porta ai lidi di Porto Empedocle. L'uomo era in sella alla sua motocicletta, una Mv Augusta, quando, dopo aver sbattuto con un'autovettura, è pesantemente finito sull'asfalto. Il conducente dell'auto, anziché fermarsi per prestare i primi soccorsi, si è - stando alle primissime ricostruzioni - allontanato rapidamente. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, che ha trasferito il motociclista in ospedale, sono accorse le pattuglie del commissariato "Frontiera" e quelle della Stradale di Agrigento.

Mentre gli agenti della Stradale si sono occupati della viabilità, i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle, oltre ai rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del sinistro stradale, hanno avviato le ricerche dell'automobilista che è stato appunto rintracciato e che viene, adesso, ascoltato. L'uomo, quasi sicuramente, finirà nei guai per omissione di soccorso. Dell'accaduto è statà già avvisata la Procura della Repubblica di Agrigento.

Dopo gli accertamenti sanitari, i medici del "San Giovanni di Dio" hanno mantenuto la prognosi riservata sul motociclista cinquantunenne.