La nave quarantena "Allegra" ha attraccato: al via lo sbarco di 70 tunisini

La nave quarantena Gnv Allegra ha attraccato alla banchina di Porto Empedocle. In mattinata (dalle 10,30 in poi) verranno sbarcati i 70 tunisini che hanno ultimato la sorveglianza sanitaria anti-Covid. Una volta sulla terraferma saliranno - per come, ieri, ha annunciato il sindaco Ida Carmina - su alcuni pullman e saranno trasferiti in altri centri di accoglienza.

"Oggi all'emergenza sanitaria legata al Covid-19 si aggiunge allarme terrorismo - ha detto Ida Carmina che aveva, sempre ieri, preannunciato la sua presenza al porto -. Tra i miei concittadini c'è molta preoccupazione".

Gli agrigentini, ieri, per quasi tutta l'intera giornata, sono tornati a porsi un unico e solo interrogativo: perché se la nave quarantena era a Palermo i migranti non sono stati sbarcati in quello che è il capoluogo dell'isola?