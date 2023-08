Area sbarchi di Porto Empedocle, mentre i bimbi giocano e sorridono alla vita i pompieri montano nuove tende

Sorridono, urlano e corrono a perdifiato appresso ad un pallone. Giocano allegramente, non ricordandosi forse neanche più l'inferno che passato e il pericolosissimo viaggio su quel barchino che gli ha permesso d'arrivare a Lampedusa. Ci sono anche loro, tanti bambini, nell'area sbarchi e pre-identificazione di Porto Empedocle dove, assieme ai familiari, sono stati trasferiti. Sono oltre 200 le persone sistemate sulla banchina Empedoclina e tutte verosimilmente entro la giornata lasceranno Porto Empedocle.

La Prefettura di Agrigento è al lavoro per trovare gli autobus necessari al loro spostamento. I poliziotti dell'ufficio Immigrazione e quelli della Scientifica continuano, senza alcuno stop, a pre-identificare (fotosegnalamento e rilievo delle impronte digitali per tutti i maggiorenni).

I bambini giocano e, sentendosi al sicuro, sorridono alla vita. Non sanno, forse non lo ricorderanno nemmeno quando saranno adulti, tutto quello che c'è stato dietro il loro salvataggio, assistenza e accoglienza. A pochi passi dalla gigantesca tensostruttura, ci sono infatti i vigili del fuoco del comando provinciale. Da stamattina lavorano incessantemente per far prendere forma ad una nuova grande tenda. Quattro, piccoline, sono state già montate: serviranno per sistemare i nuclei familiari.

Stasera, con il traghetto di linea Galaxy, arriveranno, da Lampedusa, altri 500 migranti. Non c'è più caldo asfissiante, anzi la sera e la notte fa anche freddo. Acquazzoni e temporali sono ormai sistematicamente in agguato. Ecco perché, ancora una volta, la Prefettura di Agrigento, assieme ai vigili del fuoco, alla Croce Rossa e alla polizia, si stanno mobilitando per dare adeguato riparo a tutti coloro che verranno trasferiti oggi e nei prossimi giorni. L'area sbarchi di Porto Empedocle è soltanto una tappa di passaggio, un luogo dove i migranti stanno il meno possibile (di norma non più di 24 ore), ma hanno naturalmente bisogno - uomini, donne e bambini - di una copertura sulla testa. Di luoghi (le tensostrutture) dove non soffrire il freddo.