Panini oltre l'orario consentito, chiuso il locale e multe per 1.200 euro

Somministravano alimenti oltre l’orario consentito dalle prescrizioni anti-Covid. Ancora una volta, i carabinieri di Porto Empedocle – coordinati dal comando compagnia di Agrigento – hanno pizzicato, proprio a Porto Empedocle, un esercizio commerciale, una panineria nello specifico, dove, nonostante il crescente aumento di contagi da Coronavirus, si ignoravano prescrizioni e cautele.

Il titolare, così come altri due avventori, sono stati sanzionati: le multe elevate, complessivamente, ammontano a 400 euro.

Ma la panineria, nel centro della città marinara, è stata chiusa: per i prossimi cinque giorni dovrà mantenere la saracinesca rigorosamente abbassata.

I militari dell’Arma, senza alcuna sosta, portano avanti i controlli per fare in modo che tanto i cittadini quanto gli esercizi commerciali si attengano a quelle che sono le norme anti-contagio. Neanche una decina di giorni addietro, i militari dell’Arma hanno sorpreso i titolari di un bar ristorante - sul lungomare Nettuno – mentre somministravano alimenti e bevande all’interno del locale e oltre l’orario consentito per l’asporto. Sono stati multati i due titolari e un cliente.