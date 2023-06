Albero cade su auto posteggiata, il Comune paga 3.500 euro di risarcimento

Era il 5 novembre dello scorso anno quando, alle 10 circa, in via Crispi a Porto Empedocle, un grosso albero dal tronco marcio, si spezzava e finiva su una Fiat Tipo. Utilitaria che riportò danni per 4.233 euro. Adesso, dopo che al Municipio è arrivata una diffida per la negoziazione e dopo che il proprietario dell'autovettura ha manifestato l'interesse a chiudere la controversia con risarcimento di 3.300 euro per sorte capitale e 500 euro per rimborso spese legali, l'ente ha deciso di pagare. E l'accordo è stato raggiunto per complessivi 3.500 euro.

L'empedoclino, proprietario della Fiat Tipo, ha quindi sottoscritto un atto con il quale evidenzia che "non ha più nulla a pretendere e che rinuncia alla proposizione di ulteriore azione legale".