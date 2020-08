"Hanno abbandonato e incendiato rifiuti", indagini concluse per 12

Avviso di conclusione delle indagini preliminari per 12 indagati dell'inchiesta denominata "Kaos calmo" che, lo scorso anno, permise di portare alla luce empedoclini ed agrigentini che scaricavano - in contrada San Calogero Napolitano - rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Stando a quanto è stato accertato dalle indagini c'era, infatti, chi depositava resti di lavorazione in plastica, tubature e guarnizioni, chi invece abbandonava macerie da demolizione e chi lasciava le cassette di polistirolo utilizzate per la conservazione e il trasporto di prodotti ittici. Fra gli indagati, però, anche alcuni che avrebbero appiccato il fuoco a guaine e cavi elettrici abbandonati o ad altri cumuli di rifiuti.

A fare notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sono stati i pubblici ministeri Alessandra Russo e Paola Vetro che hanno coordinato l'inchiesta portata avanti dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle. La difesa degli indagati, adesso ed entro 20 giorni, avranno facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazionidel difensore ed, eventualmente, chiedere al pubblico ministero il compimento di ulteriori atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Daniele Re, Giuseppe Lentini, Gaetano Salemi, Angelo Sutera, Giuseppa Piazza, Pierina Gucciardo, Valeria Li Calzi, Simona Grazia Fulco, Barbara Garascia, Salvatore Pennica, Pietro Limbrici e Luigi Troja.