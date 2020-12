"Mi ha detto che lo stavano massacrando, aveva ferite ovunque": in aula il racconto choc della madre

"Mio figlio mi ha chiamato in piena notte dicendomi che i Freddoneve lo stavano ammazzando, mi sono alzata e sono andata in ospedale dove l'ho trovato in pessime condizioni".

La testimonianza della madre del 43enne Libertino Vasile Cozzo chiude il dibattimento del processo a carico dello stesso pluripregiudicato e di tre pescivendoli - due fratelli e il loro nipote - accusati di averlo aggredito selvaggiamente lasciandolo quasi in fin di vita. Si tratta di Stanislao Freddoneve, 51 anni; Giovanni Freddoneve, 26 anni e Gaspare Freddoneve, 43 anni. Per Vasile Cozzo, difeso dall’avvocato Raimondo Tripodo, l’accusa è di minaccia aggravata dall’uso dell’arma. I Freddoneve, assistiti dall’avvocato Salvatore Pennica, sono imputati di lesioni aggravate.

L'episodio, messo a fuoco compiutamente solo in un secondo momento, risale al 23 marzo del 2017. “Vi devo ammazzare tutti, vi devo sterminare”. Vasile Cozzo - che ha alle spalle una lunghissima serie di precedenti anche per omicidio - sarebbe andato con una pistola clandestina nel deposito di pesce dove avrebbe dovuto consumare una vendetta per non meglio precisati motivi di astio. In realtà i rivali pare fossero molto preparati a situazioni del genere e lo avrebbero accerchiato con un bastone picchiandolo selvaggiamente alla testa, al volto e fratturandogli una gamba. Vasile Cozzo, nella circostanza, fu anche arrestato.

Davanti al giudice Alfonso Pinto ha testimoniato la madre. "Libertino era massacrato - ha detto -, aveva pure un orecchio tagliato. Con i Freddoneve avevano buoni rapporti. Non so perche l'hanno massacrato".

Così Grazia Grassonelli, sorella di Gigi, della famiglia stiddara di Porto Empedocle, ha ricostruito i fatti di quella sera. Il processo è stato rinviato al 22 dicembre per la requisitoria del pubblico ministero Alfonsa Fiore e le arringhe difensive.