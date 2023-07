La bufala sul Covid via social, il pestaggio e l'agguato a pistolettate per vendicarsi: fornaio assolto per vizio di mente

Assolto per vizio totale di mente: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, dopo due perizie psichiatriche di tenore opposto, proscioglie il fornaio Vincenzo Filippazzo, 47 anni, accusato del tentato omicidio a colpi di pistola di uno dei titolari della macelleria di via Garibaldi, a Porto Empedocle, avvenuto il 15 giugno del 2020.

A Filippazzo si contestava di avere cercato di vendicare il pestaggio, subito nei giorni del lockdown come rappresaglia per un messaggio audio, diffuso dalla moglie, con cui rilanciava una fake news sul rischio di contagio del Covid nella macelleria. L'uomo non sarebbe riuscito a esplodere i colpi perchè l'arma si sarebbe inceppata. In un primo momento fu arrestata anche la moglie prima che si chiarisse che, in realtà, era intervenuta solo nel tentativo di bloccarlo.

La difesa, rappresentata dall'avvocato Luigi Troja, aveva sempre sostenuto, con l'avallo di una consulenza di parte redatta dallo psichiatra Leonardo Giordano, che Filippazzo avesse agito in preda a un "delirio persecutorio" provocato dal pestaggio che aveva subito dopo essere stato prelevato dai titolari della macelleria con un'auto e picchiato. Il giudice ha disposto degli accertamenti, attraverso due perizie psichiatriche arrivate a conclusioni opposte.

I pubblici ministero Chiara Bisso e Gianluca Caputo, nelle due requisitorie del processo, celebrato con rito abbreviato e prolungatosi per gli accertamenti medici, avevano chiesto la condanna a 6 anni e 4 mesi.

Il gup, al contrario, è arrivato alla conclusione che Filippazzo avrebbe agito in condizioni di assoluta incapacità di intendere e volere.