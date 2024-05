Tenta di uccidere il cognato a pistolettate per ragioni sentimentali: chiesta condanna a 12 anni

Dodici anni di reclusione per il pescivendolo Giovanni Tuttolomondo, 54 anni, cognato di Libertino Vasile Cozzo, destinatario - sostiene l’accusa - dei colpi di arma da fuoco dell’imputato esplosi al porto empedoclino dove entrambi lavoravano come pescatori. Sono stati chiesti dal pubblico ministero Annalisa Failla a conclusione della requisitoria.

Tuttolomondo (difeso dall'avvocato Salvatore Pennica) è accusato di avere sparato otto colpi di pistola per uccidere il cognato, morto improvvisamente lo scorso anno, col quale erano sorti contrasti di natura passionale. Ad agire sarebbero stati in due ma il secondo killer non è stato mai individuato.

L’agguato è scattato nella notte fra il 4 e il 5 aprile del 2013 sulla banchina del porto empedoclino dove Vasile Cozzo aveva un magazzino in cui depositava il pesce. La vittima riuscì a nascondersi sotto un furgone salvandosi.

Dopo la requisitoria della procura i giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, hanno dato la parola alla difesa per l'arringa conclusiva. Il 7 ottobre sarà emessa la sentenza.