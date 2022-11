"Tenta di aggredire la figlia e si scaglia contro i carabinieri", arrestato sessantenne

E' stato bloccato appena in tempo. Grazie al fulmineo intervento dei carabinieri, il sessantenne non è riuscito a portare a termine l'aggressione nei confronti della figlia. E', infatti, davanti al portone della casa coniugale dove non vive più, che i militari dell'Arma hanno arrestato il sessantenne L. G. F.. L'uomo è stato ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'arresto è stato già convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

I carabinieri, martedì sera, sono intervenuti a causa di una lite in famiglia. Davanti l'abitazione, il sessantenne stava aggredendo la figlia. Aggressione che, per fortuna, non è riuscito a portare a termine grazie all’intervento della pattuglia. I militari dell'Arma, giunti sul posto, si erano avvicinati per tranquillizzarlo. Hanno ottenuto la "risposta" opposta: l'empedoclino è andato su tutte le furie e si è scagliato contro di loro. Uno dei carabinieri intervenuti è rimasto leggermente ferito ed è stato medicato direttamente sul posto dai sanitari del 118.

Il sessantenne empedoclino è stato portato in caserma e arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Su disposizione della Procura era stato, inizialmente, posto ai domiciliari. Ieri, appunto, l'udienza di convalida e il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due giorni la settimana.