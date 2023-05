Hanno collocato un gazebo davanti al locale di ristorazione: scoperto caso di abusiva occupazione di suolo pubblico

Hanno piazzato su suolo comunale, davanti al locale di ristorazione, un gazebo di circa 45 metri quadrati. E lo hanno fatto in maniera abusiva, occupando - senza titolo appunto - il suolo pubblico di Porto Empedocle. E' accaduto in pieno centro dove a scoprirlo sono stati gli agenti della polizia municipale cittadina.

Nonostante la carenza di uomini e le mille incombenze quotidiane, i vigili urbani della città marinara non smettono di effettuare controlli mirati o a campione. E in pieno centro appunto hanno notato quel gazebo che è stato accertato essere stato collocato senza alcun titolo. E' stato elevato un verbale. Scontato, se già non è stato addirittura fatto, che verrà firmata un'ordinanza di rimozione dell'abuso e ripristino dello stato dei luoghi.

Controlli e verifiche, soprattutto in vista della stagione estiva, andranno avanti. In maniera particolare i vigili urbani si concentreranno, per intanto, sui locali della movida e su quelli adibiti alla ristorazione.