Porto d’armi negato per un precedente penale, ma era stato assolto: imprenditore agricolo vince ricorso

Un imprenditore agricolo di 72 anni, originario di Santo Stefano Quisquina, ha vinto un ricorso al Tar per ottenere il rinnovo del porto d’armi per difesa personale. Nel 2022 l’uomo, in prossimità della scadenza, aveva presentato l’istanza di rinnovo alla Prefettura di Agrigento e, con apposito atto, aveva anche avanzato il sollecito della definizione della pratica con il patrocinio degli avvocati Girolamo Runino e Daniele Piazza.

Ma la Prefettura aveva poi comunicato la sussistenza di motivi ostativi al rinnovo del porto d’armi e, precisamente, l’esistenza di un procedimento penale a carico del richiedente e la mancanza di elementi idonei a dimostrare l’attualità del bisogno di circolare armato.

L’imprenditore agricolo, sempre tramite i due legali, confutava quanto rappresentato dalla Prefettura rilevando e documentando che il procedimento penale richiamato fosse stato definito con la piena assoluzione molti anni prima e, dunque, la Prefettura non avrebbe potuto in alcun modo dubitare della sua buona condotta.

Inoltre gli avvocati Rubino e Piazza evidenziavano che l’impresa agricola del proprio assistito fosse collocata in luogo isolato e lontano dal centro abitato e, conseguentemente, difficile da raggiungere per le forze di polizia in caso di necessità, sicché l’esigenza di poter continuare a disporre di un mezzo di tutela per garantire l’incolumità propria e degli ospiti dell’azienda non poteva che ritenersi sussistente ed attuale.

Tuttavia, nonostante quanto rappresentato dai legali, la Prefettura di Agrigento ha continuato a non rilasciare il porto d’armi. A quel punto i legali, nell’interesse del proprio assistito, hanno proposto al Tar di Palermo il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Agrigento sull’istanza di rinnovo della licenza di porto d’arma.

Soltanto a fronte della proposizione del suddetto ricorso la Prefettura di Agrigento ha accolto la richiesta presentata dal 72enne disponendo il rinnovo della licenza di porto di pistola. E dunque adesso l’imprenditore potrà disporre di uno strumento di difesa personale.