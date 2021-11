Porticciolo turistico, appaltati i lavori: ecco quali saranno gli interventi

Tutto pronto per i lavori di riqualificazione del porticciolo turistico di San Leone che presto cambierà faccia presentandosi con un look totalmente rinnovato e con più sicurezza ed efficienza.

Il progetto è stato ufficialmente presentato durante una conferenza stampa al Genio Civile con in prima linea il capo Rino La Mendola e il sindaco Franco Miccichè.

L’intervento prevede la riparazione del muro para-onde e della scogliera a protezione del molo di Ponente, la sostituzione della pavimentazione e delle ringhiere danneggiate, realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione del molo di ponente e opere di arredo urbano.

Il progetto è stato redatto lo scorso mese di novembre dal Genio Civile di Agrigento ed impegna risorse stanziate dal Governo Musumeci su proposta dell’assessore al ramo Marco Falcone per un importo complessivo di un milione e duecentomila euro.

“Siamo orgogliosi - ha detto Rino La Mendola - di offrire ancora una volta il nostro contributo per la riqualificazione del territorio agrigentino, grazie all’impegno e alla professionalità dei funzionari incaricati. Il progetto non si ferma alla riparazione dei danni causati dalle mareggiate che hanno progressivamente aggredito il molo di Ponente, ma prevede, entro i limiti delle risorse disponibili, la riqualificazione dell’infrastruttura attraverso la sostituzione della pavimentazione e delle ringhiere ammalorate, la riqualificazione dei blocchi prefabbricati adibiti a servizi igienici e un nuovo impianto di illuminazione che, unitamente alla collocazione di panchine e fioriere, trasformerà il molo di ponente e il piazzale nord in una sorta di belvedere sul porto, dove i cittadini potranno concedersi delle passeggiate di fronte al mare e delle piacevoli soste, fruendo della vista del porto e dei servizi dei chioschi bar della zona”.

“Finalmente si sta concretizzando – ha aggiunto il sindaco Miccichè – ciò che volevo per Agrigento: un porticciolo fruibile, una ristrutturazione specialmente del molo di ponente dove le mareggiate hanno creato seri danni alla pavimentazione, ringhiere, impianti elettrici e illuminazione. Appena insediatomi, insieme con Rino La Mendola abbiamo fatto i sopralluoghi e una conferenza di servizi, una settimana dopo il Genio Civile ha definito la progettazione. Ringrazio per l’impegno i tecnici che hanno fatto sì che questo progetto potesse essere realizzato nel giro di poco tempo e ora, a distanza di un anno, finalmente, oggi possiamo parlare dei lavori che inizieranno a breve essendo già stata espletata la gara e aggiudicati i lavori che dovrebbero cominciare nei primi giorni del mese di gennaio. I lavori dovrebbero concludersi entro il mese di maggio”.

I lavori sono stati affidati, dal dipartimento regionale Infrastrutture, all’impresa Comar di Agrigento e dovranno essere completati entro sei mesi. Questo il gruppo di funzionari del Genio Civile impegnati nella fase di progettazione: Francesco Mirabelli (responsabile unico del procedimento), Carmelo Sorce e Salvatore Failla (progettisti), Isidoro Curaba e Carmelo Sedita (collaboratori).