Presidio fisso di forze dell'ordine, mastelli per i rifiuti e Croce rossa: ecco la "rivoluzione" del porticciolo

Telecamere di sorveglianza, postazioni fisse di forze di polizia e Croce rossa e mastelli per i rifiuti. Il Comune di Agrigento prova a varare un piano, sulla base di alcune proposte, che rivoluziona l'utilizzo del porticciolo turistico di San Leone.

All’incontro di questa mattina hanno partecipato il sindaco Francesco Miccichè, il vicesindaco e assessore con delega alla Nettezza urbana Aurelio Trupia, l’assessore alle Attività produttive e alla Polizia municipale Carmelo Cantone e il comandante della polizia municipale Maurizio Rabita.

Presenti anche gli amministratori dei pontili del porticciolo che hanno elaborato le loro proposte. Così commentano il sindaco Francesco Miccichè e gli assessori Cantone e Trupia: "Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo incontro. Le tematiche discusse contribuiranno a rendere il porticciolo di San Leone un luogo sicuro e piacevole per tutti, favorendo un’estate all’insegna della tranquillità e del rispetto reciproco. La collaborazione tra amministrazione comunale, diportisti e cittadini - aggiungono - è fondamentale per mantenere il porticciolo pulito e ordinato. Invitiamo tutte le attività commerciali a fare la loro parte, magari tramite personale dedicato, per garantire il decoro delle loro aree di competenza".

Gli amministratori proseguono: "Queste iniziative rappresentano un passo importante verso una gestione più efficiente e sicura del porticciolo. Ringraziamo tutti i partecipanti per il loro contributo e impegno. La seduta ha evidenziato una forte unità di intenti tra amministrazione comunale e diportisti, ponendo le basi per una stagione estiva serena e ben organizzata”.