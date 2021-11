Porticciolo di San Leone, la Regione aggiudica i nuovi lavori di ristrutturazione

Aggiudicati i lavori di manutenzione e ristrutturazione del porticciolo di San Leone. Ad annunciarlo è l’assessore regionale Marco Falcone.

"Poco più di quattro settimane fa - afferma l'assessore - il governo Musumeci aveva deliberato lo stanziamento da un milione e 200 mila euro per ripristinare la sicurezza e l’efficienza di un approdo strategico per tutta la costa meridionale della Sicilia, per Agrigento e la Valle dei Templi. Abbiamo previsto, come da progetto del Genio civile, di riqualificare l’area portuale e di intervenire sulla mantellata del molo di ponente, danneggiata dalle mareggiate del passato".

I lavori di riqualificazione sono stati assegnati, per un importo di circa 856 mila euro, all'impresa Comar di Agrigento. Il cantiere ha una durata prevista di 180 giorni.