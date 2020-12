Ampliamento del porticciolo turistico, ci sono i fondi per il progetto

Sarà ampliato e potenziato il porticciolo turistico di San Leone. La giunta comunale, nei mesi scorsi, aveva partecipato al progetto "Italia City Branding" prevedendo appunto un vasto intervento sia sul lungomare Falcone e Borsellino che sull'area di approdo, al fine di "diversificare l’offerta turistica del territorio".

Adesso, come annunciato nei giorni scorsi, la struttura di Missione Investitalia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate in risposta all’avviso, con Agrigento che si è collocata al 28esimo posto su 60 progetti presentati ricevendo circa 900mila euro che serviranno adesso per la realizzazione di un progetto che però complessivamente prevede un piano di investimento da ben 15milioni di euro.

"La struttura della Presidenza del Consiglio - dice una nota del Comune - seguirà passo passo la fase di progettazione degli interventi da eseguire a San Leone, che terrà conto anche del water-front del lungomare Falcone Borsellino, dei parcheggi, della viabilità e dei trasporti, di car sharing, pista ciclabile e bike sharing. Tutte iniziative che porteranno a rivoluzionare la vita della località marinara e del capoluogo".