Porticciolo di San Leone, in arrivo altri 256mila euro per ripristinare l'area

Altri 265mila euro in arrivo per i lavori di riqualificazione del porticciolo di San Leone. A deciderlo è stata la giunta regionale, che, in seguito a specifici rilievi effettuati dai tecnici incaricati, ha rilevato la necessità di una modifica al progetto definitivo per quanto riguarda il ripristino della mantellata del muro paraonde del molo di ponente.

I fondi sono stati stornati da alcune precedenti economie ricavate da un altro progetto che non riguarda Agrigento e sono stati reperiti per far fronte agli esiti di un controllo svoltosi a fine marzo che ha riguardato la stabilità della massicciata esistente tanto da spingere ad una revisione delle previsioni attuali.

I lavori erano stati consegnati lo scorso 23 febbraio per un importo di circa un milione di euro.