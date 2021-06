Certificati on line per i cittadini: il Comune ha (il) Municipio virtuale

Anche la città dei Templi si adegua all'innovazione digitale e lo fa con la piattaforma “Municipio virtuale” da dove i cittadini potranno richiedere diversi servizi senza recarsi negli uffici del Comune. Il nuovo servizio è attivo da oggi, per accedere i cittadini dovranno collegarsi all'indirizzo www.agrigento.comuneweb.it e registrasi mediante Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Da Municipio virtuale, si potranno ottenere certificati e per la trasparenza, accedere agli atti amministrativi e consultare l'albo pretorio dell'Ente.

Per la cronaca, il lancio del Municipo virtuale segna per il Comune di Agrigento una ulteriore gaffe di scrittura, la prima per l'amministrazione in carica. Dopo i casi della “basilicata” dell'Immacolata e delle “delezioni” canine, nell'opuscolo informativo del nuovo servizio è stato riportata la dicitura “Il comune di Agrigento ha municipio virtuale”, senza il necessario articolo. Errori a parte l'avvio della nuova piattaforma consentirà ai cittadini di azzerare i tempi della burocrazia.

“É solo un primo passo – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco Franco Miccichè – perché abbiamo in programma la digitalizzazione di tutti i servizi comunali”.