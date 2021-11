Infastidito dalla presenza dei poliziotti inizia ad insultarli e minacciarli: denunciato 50enne

Vede i poliziotti a Porta di Ponte e, non gradendo la presenza degli agenti che erano impegnati in servizio, inizia a borbottare. Quando gli agenti gli si avvicinano, essendo quell’agrigentino una loro “vecchia” conoscenza, il cinquantenne perde il lume della ragione e, a gran voce, li minaccia e li insulta. Un atteggiamento che s’è protratto per un bel po’, fino a quando i poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno deciso di bloccare l’uomo e di portarlo alla “Anghelone”. Anche in caserma, il cinquantenne non avrebbe – stando all’accusa – cambiato atteggiamento. Inevitabile, a questo punto, la sua denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Il cinquantenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine, dovrà adesso rispondere delle ipotesi di reato di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Apparentemente senza alcuna motivazione quanto è accaduto durante la notte fra giovedì e ieri all’ingresso della via Atenea. L’agrigentino, che in passato appunto aveva già avuto qualche problema con le forze dell’ordine, non ha gradito la presenza – a Porta di Ponte – dei due agenti che erano impegnati in un ordinario servizio. Senza pensarci due volte avrebbe iniziato, ad un certo punto, non appena gli agenti si sono diretti verso di lui, verosimilmente per identificarlo, ad insultarli e a minacciarli in dialetto. Un comportamento inatteso anche dagli stessi agenti che, almeno in primissima battuta, hanno pensato che il cinquantenne potesse anche essere ubriaco. Ma l’uomo – sottoposto ad alcol test – è risultato essere più che sobrio. E’ stato comunque, alla fine, denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.