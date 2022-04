Si stacca ramo da uno dei ficus di Porta di Ponte: sfiorata la tragedia

Ha rischiato grosso. Un giovane agrigentino che lavora in uno dei locali della zona di Porta di Ponte ha rischiato d’essere centrato in pieno da una gigantesca fronda di albero abbattutasi al suolo. Era su una panchina, forse in attesa di iniziare il turno, è stato, per sua fortuna, soltanto sfiorato, ma inevitabilmente la paura è stata tanta.

S’è innescato una sorta di allarme, fra quanti in quell’esatto istante si trovavano di passaggio nella zona, ed è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco che si sono sincerati delle condizioni dell’arbusto e della sua sicurezza. Quanto è avvenuto nelle ultime ore non è affatto, purtroppo, una novità.

Già in passato, sempre durante o immediatamente dopo giornate di brutto tempo, magari caratterizzate da forti raffiche di vento, fronde di alberi si spezzano all’improvviso e finiscono sull’asfalto o pericolosamente in bilico. Tante volte, come anche nell’ultimo caso, le fronde finiscono negli spazi verdi attigui, le villette di Porta di Ponte. Ma, ogni volta, inevitabilmente, mettono a rischio sicurezza e incolumità pubblica. Eppure negli ultimi mesi l’amministrazione comunale ha fatto effettuare, a partire dalla villetta che si trova davanti piazza Vittorio Emanuele, la manutenzione del verde pubblico