Incolonnamenti, nervosismo e turisti che rischiano di essere investiti: viabilità fuori controllo a Porta Aurea

Colpi di clacson a mai finire, precedenze non rispettate, incolonnamenti e nervosismo. Viabilità fuori controllo all'altezza della rotonda di Porta Aurea, in piena Valle dei Templi. A rallentare la circolazione stradale, i pullman pieni di turisti, conducenti di auto che rallentano e si infilano verso il parcheggio di Porta V, ma anche l'ormai "classica" - specie la prima domenica del mese, quella d'accesso gratuito all'area archeologica - sosta selvaggia. E poi le frotte di turisti che, noncuranti dei pericoli, si infilano in mezzo alle vetture in marcia per attraversare. Almeno un paio di visitatori hanno rischiato di essere investiti.

A rendere complicata e snervante la circolazione stradale è stata una concomitanza di situazioni: l'ingresso gratuito alla Valle dei Templi, gli agrigentini che, in massa, si stanno spostando verso San Leone o, attraverso Villaseta, verso il centro commerciale. E poi, anche se è stata organizzata dalla parte completamente opposta (con ingresso dal tempio di Giunone), la festa della Repubblica. Celebrazioni che comunque hanno fatto aumentare il traffico attorno alla Valle dei Templi.

Assenti, almeno alla rotonda di Porta Aurea, gli agenti di polizia municipale.