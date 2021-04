Operazione antimafia "Xydi", l'Ordine degli avvocati sospende Angela Porcello

Dopo la cancellazione arriva anche la sospensione cautelare dall'Ordine degli Avvocati per Angela Porcello, professionista arrestata nel contesto dell'operazione antimafia "Xydi" e accusata di aver avuto un ruolo di "consigliori" e cassiera del mandamento di Canicattì retto dal compagno Giancarlo Buggea.

Il Consiglio dell'Ordine di Agrigento, infatti, nella giornata di oggi ha notificato il procedimento di sospensione cautelare dalla professione in applicazione, tra le altre cose, dell'articolo 32 del regolamento disciplinare che prevede, appunto, questo provvedimento quando l'autorità giudiziaria abbia disposto "una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello".

Gli arresti della Porcello erano stati appunto confermati dal Tribunale del riesame circa un mese fa.