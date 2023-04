Ponti e viadotti, nuovi interventi di manutenzione e gare d’appalto per quasi 3 milioni: ecco dove

Disponibili ben 2 milioni e 700 mila euro per i nuovi appalti che riguardano la sistemazione di ponti e viadotti in provincia di Agrigento.

Si tratta di gare che consentiranno a breve diversi interventi. La prima è quella per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le strade provinciali 31, 17, 1, 32. 34, 37 e sulla ex consortile 28. ad aggiudicarsela è stato il Consorzio stabile Vitruvio con sede a Roma: ha offerto il ribasso del 29,979% per un importo contrattuale di 1.730.000,00 euro (compresi 51.900 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Il finanziamento di questi interventi, progettati dallo staff tecnico del settore Infrastrutture stradali, è stato ottenuto grazie al DM 225//2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

Ammonta invece a 991.500 euro (compresi 29.745 euro per oneri di sicurezza) l'importo di aggiudicazione della seconda gara: è quella relativa all'accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l'affidamento dei lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza della strada provinciale 71-tratto B “Cavaleri-Magazzeni”. La gara, alla quale hanno preso parte 140 imprese, è stata aggiudicata all'impresa “Parisi Vincenzo costruzioni”, con sede ad Agrigento, che ha offerto il ribasso del 31,176%.