Vigili del fuoco, Rosario Annibale è il nuovo coordinatore della Cgil Fp

Rosario Annibale è il nuovo coordinatore della Cgil Fp vigili del fuoco di Agrigento.

L’assemblea degli iscritti ha accolto la proposta formulata dal segretario generale Fp Cgil di Agrigento Enzo Iacono.

La Cgil Fp - secondo quanto viene reso noto - sarà impegnata a perseguire i seguenti obiettivi: superare il problema della carenza di personale operativo nel comando provinciale di Agrigento; declassamento dei distaccamenti e la formazione di squadra ridotta di 4/3 unità anziché squadra " Tipo " di 5 unità. Ma verrà portata avanti anche la battaglia per la continua formazione del personale della provincia di Agrigento, il tutto per fare in modo di assicurare un migliore servizio e la possibilità di crescita umana e professionale di tutti i lavoratori.