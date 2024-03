Il naufragio del 2013, l'incendio al Cie, ma anche la protesta a Lampione e la lotta per i colleghi malati di tumore: dopo 34 anni di servizio Di Malta va in pensione

"Porterò fino alla fine questa divisa sulla pelle. Oggi il mio pensiero va a chi da lassù non ha potuto condividere con me questo momento". È con queste parole, e con viva emozione, che il capo reparto dei vigili del fuoco, Antonello Di Malta, stamani ha salutato i suoi colleghi del distaccamento aeroportuale di Lampedusa. Oggi, dopo 34 anni di servizio nel corpo nazionale dei pompieri, è il suo ultimo giorno di lavoro. E Di Malta non ha potuto far altro che prendere atto, facendo aumentare la commozione, che "ogni cosa ha un inizio e una fine!".

Assunto nel 1990, Di Malta ha partecipato a diversi e particolari interventi prima come operatore e poi come comunicatore. Fra i tantissimi, è impossibile dimenticare il naufragio del 3 ottobre 2013. Così come l'intervento, nel settembre del 2011, nell'allora denominato centro di identificazione ed espulsione di contrada Imbriacola dove - durante una rivolta di tunisini - era stato appiccato un violentissimo incendio.

Nel 2014, Di Malta fu fra i componenti della squadra di pompieri insigniti, in Germania, del premio internazionale Conradh Dietrich Maghirus 2014. Riconoscimento tributato proprio per l'interminabile intervento fatto in seguito al naufragio del 3 ottobre. E nel 2015 lo stesso premio gli venne concesso perché facente parte della squadra che si occupò di portare soccorso in occasione del sisma dell'Italia centrale.

Di Malta, che è anche segretario provinciale della Uil per i vigili del fuoco, negli ultimi anni si è occupato anche di valorizzare l'immagine dei pompieri, rendendo noti gli interventi fatti dai colleghi. Il capo reparto manterrà la carica di segretario provinciale Uilpa vigili del fuoco per altri due anni, fino a quando non ci sarà il Consiglio nazionale. A livello sindacale, Di Malta - fra ottobre e novembre del 2018 - protestò, isolato e in mezzo al nulla, per 10 giorni sull'isoletta di Lampione, recriminando parità di trattamento economico fra i vigili del fuoco e gli altri Corpi dello Stato.

Negli ultimi anni, senza mai fermarsi davanti ai silenzi che hanno fatto da ostacolo, ha reclamato - scrivendo anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e formalizzando un esposto alla procura di Agrigento - l'avvio di una indagine epidemiologica per i tanti colleghi pompieri morti o malati di tumore. E proprio negli scorsi giorni, l'Asp 6 di Palermo ha disposto l'indagine epidemiologica. "Una battaglia - annuncia Di Malta, nel suo ultimo giorno di lavoro, - che poterò ancora avanti".