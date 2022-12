Vigili del fuoco, dopo 3 anni e mezzo Giuseppe Merendino lascia il comando: arriva Antonio Giulio Durante

Giuseppe Merendino, il comandante provinciale dei pompieri di Agrigento, tre anni e mezzo dopo il suo insediamento, lascia. E’ stato trasferito alla direzione regionale dei vigili del fuoco Sicilia a Palermo: sarà il dirigente dell'ufficio per la prevenzione incendi. L’avvicendamento con il nuovo comandante Antonio Giulio Durante avverrà – alla presenza del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, - martedì mattina alla caserma di via Caduti di Marzabotto a Villaseta.

Merendino, sempre in prima linea, senza mai risparmiarsi dal 28 maggio del 2019, ieri, era “diviso fra nostalgia per ciò che lascio e curiosità per il nuovo incarico” – ha detto - . Ma gli avvicendamenti, anche per i vertici dei vigili del fuoco, sono inevitabili. L’ingegnere palermitano Giuseppe Merendino ad Agrigento era arrivato da Trapani ed esattamente come nel precedente incarico, anche in questa realtà, ha ricevuto, da parte delle istituzioni e della popolazione, innumerevoli attestazioni di amicizia e stima, sia per la sua professionalità, impegno e dedizione, ma anche per il suo modo di agire e relazionarsi. Ed ha raggiunto l’obiettivo prefissato: è riuscito a fare lavorare i pompieri come una squadra, eliminando tensioni e problematiche interne. L’Agrigentino non è una realtà facile: sono dai 6 ai 7 mila gli interventi effettuati annualmente, su un territorio vastissimo, dai pompieri. Merendino, oltre a confrontarsi con le diverse emergenze del territorio: incendi, crolli, ha vissuto e coordinato – per giorni e giorni è stato in primissima persona sul posto – la strage di via Trilussa a Ravanusa. E inevitabilmente proprio questa tragedia non potrà che essere uno dei ricordi più forti che porterà nella sua mente, ma anche nell’anima, lasciando la provincia di Agrigento.