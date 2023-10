Fuoco ai rifiuti e casa invasa dal fumo, il sovrintendente che ha salvato 4 fratellini: "I piccoli erano presi dal panico, grazie a Dio siamo tutti vivi"

"Esserci sempre". Non un motto, ma il modus vivendi che è proprio dei poliziotti. Uomini e donne che, sempre più spesso, non tengono in conto i rischi che possono correre e non vengono, se non forse a posteriori, attraversati neanche dalla paura. Perché quando c'è bisogno di intervenire, lo fanno e in maniera fulminea. "Grazie a Dio siamo tutti vivi, grazie a Dio sono riuscito a portare in salvo i bambini che erano presi dal panico" - ha spiegato, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il sovrintendente Salvino Cosenza che è in servizio alla polizia Ferroviaria di Agrigento - . Il poliziotto-eroe che è riuscito ad evitare danni ai quattro fratellini immigrati che si sono ritrovati con la casa invasa dal fumo a causa dell'incendio appiccato alle montagne di rifiuti presenti in un rudere abbandonato di via Damareta. "Il fuoco è partito dai cumuli di spazzatura, a cui in tanti hanno contribuito. I vigili del fuoco hanno lavorato parecchie ore e sono in corso le indagini dei carabinieri" - ha fatto il punto il sovrintendente - .

Il sovrintendente era in ferie quel giorno. Stava parlando al telefono quando ha sentito puzza di bruciato e affacciandosi al balcone di casa ha visto la colonna di fumo dalla palazzina vicina. "Ho visto qualcuno, con un catino, che gettava acqua sull'incendio. Non ho distinto, nell'immediatezza, chi fosse: un adulto o un bambino - ha raccontato .- . Poi, quando ho raggiunto l'abitazione, ho scoperto che la ragazzina più grande, una quattordicenne, cercava dalla finestra di spegnere le fiamme. I bambini erano soli perché la mamma era in ospedale con il papà che aveva riportato una frattura ad una gamba". Il poliziotto ha prima invitato una famiglia di senegalesi, residenti al primo piano, a lasciare subito la palazzina. "Entrando nell'abitazione invasa dal fumo ho visto che la casa era tutta allagata perché la ragazzina, con il catino alla mano, faceva la spola dalla vasca da bagno alla finestra". Il sovrintendente dopo aver portato in salvo i fratelli, la più piccola, di appena 2 anni, indossava soltanto il pannolino, ha anche - per come raccontato ad AgrigentoNotizie - rassicurato la mamma: "Ho detto al telefono alla donna che i bambini erano sotto la mia custodia e non li avrei consegnati a nessuno al di fuori di lei. Siamo stati tutti visitati dal medico del 118, il dottore Palumbo, e grazie alla tempestività nessuno ha avuto bisogno di cure sanitarie: la saturazione era normale. La mamma è stata poi accompagnata da un assistente sociale ed ha potuto riabbracciare i figlioletti".

"Gesti come questo sono nel segno della nostra funzione primaria che è quella del soccorso pubblico - ha commentato il questore Emanuele Ricifari - . A volte questo chiede gesti d’impeto dove un operatore deve tuttavia mantenere la lucidità necessaria a condurre l’intervento con gli accorgimenti e le tecniche che vengono insegnati nei corsi di formazione e richiamati periodicamente in servizio. Un plauso al poliziotto che ha saputo #essercisempre".