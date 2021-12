Il poliziotto morto nell'incidente al poligono, gli amici lo ricordano con una manifestazione sportiva

L'associazione sportiva Favara Runner, l’Asd Kerkent e i ragazzi dell’Asd Fradici Runner hanno organizzato una manifestazione sportiva per ricordare Sergio Di Loreto, il 49enne assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, morto il 23 novembre in un incidente al poligono di tiro a Soddì, in provincia di Oristano.

Alla manifestazione, tra gli altri ha partecipato anche la moglie e i due figli di Sergio (nella foto sopra). La manifestazione si è svolta nei luoghi più amati da Sergio, ovvero San leone ed il mare.